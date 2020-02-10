انتاج 1.8 مليون طن من القمح في محافظة خوزستان

واضاف قاسمي نجاد اليوم الاثنين لمراسل ارنا انه نتيجة للامطار التي هطلت بشكل كبير خلال العام الزراعي فان انتاج القمح شهد نموا خلال هذا العام ليبلغ 1.8 مليون طن مقارنة بالعام الزراعي الماضي الذي بلغ 1.6 مليون طن.

وبين مساعد دائرة الجهاد الزراعي في محافظة خوزستان ان 162 الف دونم من الارضي في المحافظة يتم زراعة القمح فيها.

وكان مستشار وزیر الجهاد الزراعي ومنفذ مشروع القمح في الوزارة اشار الی الاراضي الواسعة المخصصة لزراعة القمح في البلاد وقال ان ایران حققت هذا العام الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح للعام الخامس علی التوالی و انها قادرة علی سد حاجاتها الداخلیة.

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