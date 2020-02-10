ولايتي: صفقة القرن خدعة وخيانة

وفي ندوة عقدت بمناسبة الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الاسلامية تحت شعار "استمرار المقاومة ، تراث شهيد المقاومة" وبرعاية المجمع العالمي للصحوة الإسلامية اليوم الاثنين، قدم علي أكبر ولايتي، التهاني بهذا اليوم وقال : أن الثورة الاسلامية غيرت المعادلات ووعدت بتحرير الشعوب المسلمة والمضطهدة في العالم.

وأكد ولايتي أن وبعد أربعة عقود من الثورة، يمكننا الآن أن نرى بوضوح كمية ونوعية النتائج القيمة للثورة الاسلامية وإنجازاتها الهائلة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بقيادة قائد الثورة الاسلامية.

وقال ان كرامة إيران والإيرانيين وعزة الإسلام والمسلمين، تبلورت في هذا العقد من قبل الشعب الايراني القوي والشجاع، وفي الواقع ، فإن الثورة الإسلامية العظيمة بعثت الأمل لدى جميع المسلمين وطالبي الحرية في العالم.

وأكد ولايتي بشان صفقة القرن لترامب: نعتقد أن أي خطة تنتهك الحق المشروع للسكان الاصليين في فلسطين في تقرير المصير محكوم عليها بالفشل، وقال : أنها واحدة من أكثر الصفحات فظاعة في التاريخ والتي سيتم إغلاقها كباقي الصفحات الفاسدة الأخرى ، بإذن الله تعالى، وأن الحل السياسي والديمقراطي الوحيد للقضية الفلسطينية هو الاستفتاء من الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره، وان هذا الحل تم طرحه بشكل جيد في شكل استفتاء بالأراضي الفلسطينية من قبل قائد الثورة الإسلامية ، وتم تقديمه وتسجيله في المحافل الدولية.

انتهى** 2344