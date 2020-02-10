السيد عمار الحكيم : الثورة الاسلامية حملت مشروعا متكاملا لإدارة الدولة وقيادة الأمة

وذكر الحكيم في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه، ان "من ابرز ما يميز الثورة انها اتخذت من الإسلام محورا ومنهجا لها وكانت وما زالت بقيادة المرجعية الدينية، حيث كان الامام الخميني (قدس) مفجرها وقائدها".

وأضاف "كما اتسمت بشعبيتها الواسعة وسلميتها و وطنيتها؛ إذ أنها استندت في كل تفاصيلها على الشعب الإيراني من دون الاستعانة بالقوى الأجنبية، محققة الوحدة والانسجام الداخلي بين مكونات الشعب الإيراني".

ولفت الى ان "الثورة الاسلامية حملت ايضا مشروعا متكاملا لإدارة الدولة وقيادة الأمة وتبنت الدفاع عن القضايا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وبارك رئيس تيار الحكمة للشعب الإيراني المسلم وقيادته الحكيمة المتمثلة بالإمام الخامنئي (دام ظله)، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران؛ متمنيا للجمهورية الإسلامية وشعبها المسلم بالمزيد من التطور والاستقرار والازدهار.

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