مساعد رئيس الجمهورية : اليوم هو زمان الصمود والمقاومة وليس التفاوض مع امريكا

وفي تصريح له بمحافظة كلستان اليوم الاثنين، اضاف نوبخت انة "ينبغي على العدو بان يعلم اننا استطعنا احتواء الضغوط بالحكمة ولن نسمح له بتمرير مآربه اطلاقا".

وتابع القول : ليس هناك اي ايراني فهيم ومحب لوطنه، يسمح لاشخاص مثل ترامب ان يستحوذوا عليهم.

واشار مساعد رئيس الجمهورية الى، ان ايران تمرّ اليوم بالعام الثاني من الحظر غير المسبوق المفروض عليها؛ مبينا ان الحظر السابق تمثل في برنامج النفط مقابل الغذاء، لكن هذا المشروع ايضا لا ينفذ في البلاد اليوم.

واوضح، ان عائدات النفط الايرانية سجّلت تراجعا جراء القيود المفروضة على الصادرات، لكن رغم ذلك تمكنت ايران خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2019)، من تحقيق النمو بنسبة 17 بالمئة في مجال العائدات العامة (غير النفطية).

انتهى ** ح ع