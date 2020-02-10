أکثر من 91 دولة أجنبیة شارکت في مهرجان 'رشد' الدولي بقزوین

و أضاف صادقیان في الحفل الختامي لمهرجان قزوين السينمائي الدولي : لقد تنافست الأعمال المختارة في ستة أقسام؛ الرسوم المتحرکة و القصص القصیرة و الروایة الطویلة والأفلام الوثائقية (بما في ذلك الأفلام الوثائقية العلمية).

ونوه هذا المسؤول بالفعاليات الثقافية والفنية العدیدة التي تحمل ألقاب دولية في إیران؛ مشیرا إلی أن مهرجان رشد له تاريخ عريق ومصداقیة خاصة بين الأعمال السينمائية في البلاد.

و صرّح صادقیان، أن هذا المهرجان بدورته التاسعة والأربعین یعدّ أقدم مهرجان سينمائي حيث تاسس في عام 1964م؛ معتبرا أن محوره الرئیسي يكمن في دراسة الأعمال العلمیة و التعلیمیة عبر الترکیز علی القضایا الدراسیة في المدارس.

يذكر، أن الدورة التاسعة و الأربعین لمهرجان السينمائي الدولي للافلام العلمية والتعليمية والتربوية اقيم في الفترة بين 2 و7 فبراير الحالي في مدینة قزوین غربي البلاد، وتزامنت نشاطاته في 8 محافظات أخری.

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