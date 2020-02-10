١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٦:٠٥ م
رقم الصحفي: 2445
رمز الخبر: 83669723
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أکثر من 91 دولة أجنبیة شارکت في مهرجان 'رشد' الدولي بقزوین

أکثر من 91 دولة أجنبیة شارکت في مهرجان 'رشد' الدولي بقزوین

قزوین/ 10 كانون الثاني/ فبرایر/ إرنا –أعلن نائب رئیس مکتب النشر والتقنیة التعلیمیة في وزارة التربیة و التعلیم الإیرانية "مجید صادقیان" أنه خلال السنة الحالیة (الايرانية - بدات في 21 آذار/مارس 2019)، شارکت أکثر من 91 دولة أجنبیة في مهرجان "رشد السینمائي الدولي" التاسع والأربعين بمدینة قزوین (غربي البلاد) بینما یتنافس فیه أکثر من ألف و 500 مئة فیلم.

و أضاف صادقیان في الحفل الختامي لمهرجان قزوين السينمائي الدولي : لقد تنافست الأعمال المختارة في ستة أقسام؛ الرسوم المتحرکة و القصص القصیرة و الروایة الطویلة والأفلام الوثائقية (بما في ذلك الأفلام الوثائقية العلمية).

ونوه هذا المسؤول بالفعاليات الثقافية والفنية العدیدة التي تحمل ألقاب دولية في إیران؛ مشیرا إلی أن مهرجان رشد له تاريخ عريق ومصداقیة خاصة بين الأعمال السينمائية في البلاد.

و صرّح صادقیان، أن هذا المهرجان بدورته التاسعة والأربعین یعدّ أقدم مهرجان سينمائي حيث تاسس في عام 1964م؛ معتبرا أن محوره الرئیسي يكمن في دراسة الأعمال العلمیة و التعلیمیة  عبر الترکیز علی القضایا الدراسیة في المدارس.

يذكر، أن الدورة التاسعة و الأربعین لمهرجان السينمائي الدولي للافلام العلمية والتعليمية والتربوية اقيم في الفترة بين 2 و7 فبراير الحالي في مدینة قزوین غربي البلاد، وتزامنت نشاطاته في 8 محافظات أخری.

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