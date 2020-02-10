١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٨:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83669937
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ظريف : ايران على استعداد لتيسير الحوار بين سوريا وتركيا

ظريف : ايران على استعداد لتيسير الحوار بين سوريا وتركيا

طهران / 10 شباط / فبراير / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتسهيل ظروف الحوار بين سوريا وتركيا.

ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية عن ظريف قوله في تغريدة اليوم : ان ايران تؤكد من جديد استعدادها لتيسير الحوار بين البلدين الجارين والشقيقين تركيا وسوريا.
ولفت وزير الخارجية، في تغریدته ايضا، الی ان "التصعيد لا يخدم سوى الارهابيين وحماتهم"؛ مؤكدا في هذا الخصوص "ضرورة وقف النزيف واحترام السيادة و وحدة الاراضي".
انتهى ** ح ع

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