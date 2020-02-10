شمخاني : كي لا نسمح بتحويل حادث الطائرة الاوكرانية الى صراع سياسي

تصريحات شمخاني هذه، جاءت خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الاوكراني "الكسي دانيلوف"؛ حيث قدم العزاء بسقوط الضحايا الاوكرانيين خلال حادث تحطم الطائرة في طهران، معربا عن تضامنه مع عوائل هؤلاء الضحايا.

ونوه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الى ارادة الجمهورية الاسلامية في التعاون الشامل مع الاطراف المعنيين بهذا الحادث؛ مصرحا انه "في ضوء التنسيق الوثيق بين البلدين منذ وقوع الحادث، كان فريق الخبراء الاوكرانيين اول من وصل الى ايران وقام بالتحقييق الفني والميداني من دون اي قيود بل اتيحت له كافة الامكانيات في هذا الخصوص".

وشدد الادميرال شمخاني ضرورة استمرار الجهود الثنائية بين ايران واوكرانيا للحؤول دون املاءات الاطراف الاخرى وسوء الفهم في سياق هذه التحقيقات.

كما وجه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني دعوة الى نظيره الاوكراني لزيارة طهران واجراء تحقيقات مشتركة بواسطة الجهات المعنية بالامن القومي في كلا البلدين.

في المقابل، اعرب دانيلوف عن مواساته وتضامنه مع القيادة ورئيس الجمهورية والشعب في ايران واسر الضحايا الذين سقطوا جراء حادث تحطم الطائرة الاوكرانية بطهران.

وقال امين المجلس الاعلى للامن القومي الاوكراني، خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني : انني اشكر من صميم القلب تعاون ايران واستضافتها الفاعلة للخبراء من اجل التحقيق في ابعاد هذا الحادث.

كما اشار دانيلوف، الى ان التسريع في وتيرة الكشف عن ابعاد حادث الطائرة الاوكرانية، من شانه ان يمنع تدخل الاخرين؛ داعيا في السياق الى مواصلة الجهود المشتركة وتحديد آليات مناسبة للتسريع في مسار التحقيقات والاعلان عن النتيجة النهائية بشانها.

انتهى ** ح ع