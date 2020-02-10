١١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83670131
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دوري ابطال آسيا: استقلال طهران يتعادل مع الشرطة العراقي

دوري ابطال آسيا: استقلال طهران يتعادل مع الشرطة العراقي

طهران / 11 شباط / فبراير /ارنا- تعادل فريق استقلال طهران امام مضيفه الشرطة العراقي 1/1 في منافسات الجولة الاولى للمجموعة الاولى بدوري ابطال اسيا.

انتهى الشوط الاول لهذه المباراة التي جرت مساء الاثنين في مدينة اربيل باقليم كردستان العراق بتقدم استقلال طهران بهدف سجله المدافع العراقي حسام كاظم خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25 .

وفي الشوط الثاني حصل الشرطة على ركلة جزاء نفذها علي فائز بنجاح مانحا فريقه التعادل في الدقيقة 48.

وفي نفس المجموعة تعادل الوحدة الإماراتي مع ضيفه الأهلي السعودي على ستاد آل نهيان في أبو ظبي 1-1 ايضا.

وفي منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثانية فاز الهلال السعودي على "شهر خودرو" الايراني 2-0 في دبي وفي هذه المجموعة فاز باختاكور الاوزبكي على ضيفه شباب الاعلي دبي 2-1.

انتهى ** 2342

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