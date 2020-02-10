حداد عادل: مراسم التشييع المليونية لجثمان الشهيد سليماني "كلا" كبيرة لاميركا

وقال حداد عادل، في كلمته خلال مراسم اقیمت مساء الاثنين في مدينة قم المقدسة (جنوب طهران) للاحتفال بالذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية في ایران، ان المشاركة الملحمية في مراسم تشييع جثمان الشهيد سليماني واطلاق شعار "الموت لاميركا" بصرخات مدوية اكثر مما مضى دل بوضوح على غضب الشعب الايراني وسخطه من اميركا والكيان الصهيوني.

واعتبر حداد عادل، القائد سليماني بانه كان قائدا عسكريا فذا وذا حكمة ودراية كما كان في السوح الاجتماعية والسياسية نشطا جدا وتمكن من افناع روسيا لمواجهة داعش والتكفيريين في سوريا.

واعتبر عملية الاغتيال الغادرة التي قامت بها اميركا للشهيد سليماني بانها كانت حماقة من باب العجز واضاف، ان الشهيد سليماني كان قائد مكافحة الارهاب وان الاميركيين كانوا قلقين وغاضبين جدا من احباطه مؤامراتهم ومخططاتهم المقيتة في المنطقة.

انتهى ** 2342