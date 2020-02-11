البنتاغون: 109 جنود اميركيين أصيبوا جراء الهجوم على "عين الأسد"

وقالت الوزارة، في بيان الاثنين، اوردته "رويترز" إن 76 من هؤلاء الجنود عادوا للخدمة.

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز" للأنباء، الإثنين، إن الجيش الأمريكي يستعد لإعلان زيادة تتجاوز 50% في عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية جراء هجوم صاروخي إيراني على قاعدة في العراق الشهر الماضي.

وأكد مسؤول للوكالة، طلب عدم نشر اسمه، أن عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية تجاوز 100 حالة، فيما كان الجيش الأمريكي، أعلن الشهر الماضي، أن عدد الحالات 64 فقط.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن إصابات في صفوف قواتها عقب الهجوم، لكنها اعترفت لاحقاً بعلاج جنود لها بالعراق عانوا من أعراض ارتجاج.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد نفت في البداية حدوث اي اصابات جراء الضربة الصاروخية لكنها اعترفت بعد فترة بوقوع 11 اصابة ومن ثم تباعا 34 و 50 و 64 واخيرا (وقد لا يكون اخيرا) 109 .

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير .

وردا على عملية الاغتيال الجبانة هذه اقدمت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بـ 13 صاروخ (ارض -ارض) فجر الاربعاء 8 يناير.

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