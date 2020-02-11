بدء مسيرات الاحتفاء بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

ورغم برودة الطقس والثلوج المنهمرة في الكثير من مناطق البلاد فقط جاء المواطنون الى الشوارع للمشاركة في هذه المسيرات وتسجيل صفحة ذهبية اخرى تضاف الى السجل اللامع في حراسة الثورة الاسلامية.

وفي طهران تم تحديد الشوارع الرئيسية التي تنطلق منها المسيرات التي تنتهي الى ساحة "آزادي" (الحرية) غرب طهران حيث سيكون التجمع هنالك ومن المقرر ان يلقي الرئيس حسن روحاني كلمة في الحشود الجماهيرية.

وتصادف اليوم ايضا اربعينية القائد الشهيد قاسم سليماني حيث ستحيي الجماهير ذكرى استشهاد هذا القائد العظيم الذي اغتيل غدرا من قبل الاميركيين فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير الماضي في محيط مطار بغداد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابومهدي المهندس وعدد من رفاقهما.

انتهى ** 2342