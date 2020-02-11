السفير الايراني الجديد في مينسك يقدم نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية بيلاروسيا

وفي اللقاء الذي جرى امس الاثنين تباحث الجانبان حول القضايا الرئيسية في جدول اعمال العلاقات الثنائية وافاق تنمية التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وهنأ وزير خارجية بيلاروسيا لمناسبة الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية، واعتبر ايران احد الشركاء والاصدقاء الوثيقين لبلاده في المنطقة معربا عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه نقل السفير الايراني الجديد تحيات وزير الخارجية محمد جواد ظريف لنظيره البيلاروسي ، معتبرا ترسيخ علاقات الصداقة والثقة بين البلدين وتنمية وتعزيز التعاون الثنائي حول محور المصالح المشتركة من الاولويات الاساسية لمهمته الدبلوماسية في بيلاروسيا.

كما اعتبر السفير ياري، عضوية ايران وبيلاروسيا في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي ارضية مؤثرة جدا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

انتهى ** 2342