١١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83670391
٠ Persons

روحاني: مشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة افضل رد على اميركا

روحاني: مشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة افضل رد على اميركا

طهران / 11 شباط / فبراير /ارنا- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان المشاركة الحماسية للشعب الايراني في مسيرات 11 شباط ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران هي افضل رد قوي على البيت الابيض والطغاة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في مسيرات الاحتفاء بالذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران قال الرئيس روحاني، انه لا يوم للشعب الايراني يضاهي عظمة 22 بهمن (11 شباط) وان المشاركة الحاشدة في هذه المسيرات في انحاء البلاد اكثر حماسة من قبل مؤشر الى ان الشعب يولي اهمية فائقة لحريته واستقلاله.

واضاف، ان اميركا بفرضها الضغوط الاقتصادية واغتيالها القائد العظيم قاسم سليماني وسحقها لحقوق الشعب الفلسطيني، قد ارتكبت اكبر جريمة ضد الشعب الايراني ، لذا فان المشاركة المهيبة للشعب في هذه المشيرات تعد ردا قويا على ذلك.    

يتبع ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
2 + 8 =