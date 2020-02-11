أمير دولة قطر يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

كما وجه خالد بن خليفة بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء القطري و عبد الله بن حمدآل ثاني نائب أمير دولة قطر، رسالتين مماثلتين الى الرئيس روحاني مهنئين فيها بمناسبة حلول الذكرى السنوية ال41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

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