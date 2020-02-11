١١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83670614
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أمير دولة قطر يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

أمير دولة قطر يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

طهران/ 11 شباط/ فبراير/ ارنا - وجه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية حسن روحاني، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الاسلامية.

كما وجه خالد بن خليفة بن حمد آل ثاني  رئيس الوزراء القطري و عبد الله بن حمدآل ثاني نائب أمير دولة قطر، رسالتين مماثلتين الى الرئيس روحاني مهنئين فيها بمناسبة حلول الذكرى السنوية ال41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

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