١١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:٠٧ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83670662
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رئیس جمهوریة ارمینیا يهنيء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

رئیس جمهوریة ارمینیا يهنيء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

طهران- بعث رئیس جمهوریة ارمینیا 'أرمن سركیسیان'برقيتين منفصلتين لقائد الثورة الاسلامية سماحة أية الله السيد علي الخامنئي و الرئيس حسن روحاني مهنئا بمناسبة الذكرى الواحدة و الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وقال سركيسيان في برقيته لقائد الثورة، اعتقد ان الاحترام لثقافة ودين بعضنا البعض الى جانب الحوار السياسي سيؤدي الى احلال السلام والاستقرار في المنطقة.
واشار الرئيس الارميني في البرقية الى تطور ناجح للتعاون بين البلدين.

كما بعث سركيسيان برقية تهنئة اخرى الى رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني واكد فيها بانه يستمر التعاون السياسي والاقتصادي الوثيق بين ارمينيا وإيران بفضل علاقات الجوار التقليدية العميقة.

واعرب عن امله لتعزيز العلاقات بين طهران ويريفان وقال ان الحفاظ على العلاقات المثمرة المشتركة بين ايران وارمينيا هام للغاية.

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