رئیس جمهوریة ارمینیا يهنيء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وقال سركيسيان في برقيته لقائد الثورة، اعتقد ان الاحترام لثقافة ودين بعضنا البعض الى جانب الحوار السياسي سيؤدي الى احلال السلام والاستقرار في المنطقة.

واشار الرئيس الارميني في البرقية الى تطور ناجح للتعاون بين البلدين.

كما بعث سركيسيان برقية تهنئة اخرى الى رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني واكد فيها بانه يستمر التعاون السياسي والاقتصادي الوثيق بين ارمينيا وإيران بفضل علاقات الجوار التقليدية العميقة.

واعرب عن امله لتعزيز العلاقات بين طهران ويريفان وقال ان الحفاظ على العلاقات المثمرة المشتركة بين ايران وارمينيا هام للغاية.

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