الرئيس الطاجيكي يهنئ بانتصار الثورة الاسلامية

ودعا الرئيس الطاجيكي في البرقية الى المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين و قدم اخلص التهاني للرئيس روحاني بهذه المناسبة .

وقال امام علي رحمن ان منجزات الجمهورية الاسلامية الايرانية باهرة في مختلف المجالات ونتمنى المزيد من النجاح والازدهار للشعب الايراني العظيم.

واكد الرئيس الطاجيكي على ضرورة تعزيز العلاقات مع ايران واضاف، ان طهران ودوشنبة يمكنهما تطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين وسنبذل على الدوام جهودا بناءة في هذا المجال .

واعرب الرئيس رحمان عن ثقته بالوصول الى الاهداف السامية للصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات في ظل التفاهم المتبادل والثقة وحسن النية، متمنيا للرئيس روحاني الصحة والنجاح وللشعب الايراني الامن والسلام والسعادة والازدهار.

انتهى** 1453**