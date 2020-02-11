حشود مليونية شاركت في مسيرات ذكرى انتصار الثورة

وقد خرجت الجماهير بكل اطيافها، رجالا ونساء ، شبابا وشيوخا واطفالا، منذ الصباح للمشاركة في هذه المناسبة المجيدة لتجديد البيعة مع اهداف الثورة الاسلامية السامية والامام الراحل (رض) واحياء اربعينية القائد الشهيد قاسم سليماني.

ورغم برودة الطقس وهطول الثلوج في الكثير من مناطق البلاد التي تشهد هذه الايام موجة برد شديدة، الا ان ذلك لم يحل دون خروج الجماهير بكثافة عالية جدا للاعلان عن التمسك باهداف ومبادئ الثورة والجمهورية الاسلامية والرد على الاعداء خاصة اميركا المجرمة التي تمارس مختلق اشكال الضغوط على الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية.

انتهى ** 2342