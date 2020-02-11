اللواء باقري: قدراتنا الدفاعية بلغت مستوى لا يتجرأ معه احد على الاعتداء

وقال اللواء باقري في تصريح له اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، انه على كل منا في اي موقع كان، التحرك في مسار تعزيز قدرات الجمهورية الاسلامية.

واضاف، لقد عبأنا نحن في القوات المسلحة كل امكانياتنا وطاقاتنا لتعزيز القدرات وان قدرات البلاد الدفاعية هي في مستوى بحيث لا يتجرأ الاعداء على التهديد والعدوان على البلاد.

وتابع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، انه في الكثير من المجالات كالاقتصادية والاجتماعية ينبغي العمل بهذه الصورة وان نكتسب القدرات كي لا يسمح احد لنفسه على التجرؤ بالهجوم والعدوان.

انتهى ** 2342