١١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٣:٣٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83671071
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اللواء باقري: قدراتنا الدفاعية بلغت مستوى لا يتجرأ معه احد على الاعتداء

اللواء باقري: قدراتنا الدفاعية بلغت مستوى لا يتجرأ معه احد على الاعتداء

طهران / 11 شباط / فبراير /ارنا- اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان قدرات البلاد الدفاعية بلغت مستوى بحيث لا يتجرأ الاعداء على الاعتداء على البلاد.

وقال اللواء باقري في تصريح له اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، انه على كل منا في اي موقع كان، التحرك في مسار تعزيز قدرات الجمهورية الاسلامية.

واضاف، لقد عبأنا نحن في القوات المسلحة كل امكانياتنا وطاقاتنا لتعزيز القدرات وان قدرات البلاد الدفاعية هي في مستوى بحيث لا يتجرأ الاعداء على التهديد والعدوان على البلاد.

وتابع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، انه في الكثير من المجالات كالاقتصادية والاجتماعية ينبغي العمل بهذه الصورة وان نكتسب القدرات كي لا يسمح احد لنفسه على التجرؤ بالهجوم والعدوان.

انتهى ** 2342

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