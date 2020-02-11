قائد الجيش الايراني: على الاميركيين الا يفرحوا من تاخر معاقبتهم

وفي كلمته اليوم الثلاثاء في الحشود الجماهيرية الغفيرة المشاركة في مدينة كرج غرب طهران بمسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، قال اللواء موسوي، انه على الارهابيين الاميركيين ان يعتبروا الضربة الموجهة لقاعدة "عين الاسد" صفعة فقط وان لا يشعروا بالسعادة من التاخير في معاقبتهم لان اليد كلما ارتفعت الى اعلى ستهبط اكثر قوة وتاثيرا.

واضاف، ان المجرمين باغتيالهم الشهيد سليماني والشهيد ابومهدي المهندس قد فضحوا انفسهم وكشفوا عن طبيعتهم الارهابية للعالم بايديهم وبغية التملص من اوهامهم الحمقاء قد طرحوا صفقة القرن.

وقال القائد العام للجيش الايراني، ان هذا المشروع هو في الواقع تواطؤ ارهابيي الغرب المجرمين لطمس حقوق فلسطين العزيزة والسيطرة على المنطقة ولكن على العالم ان يعلم انه مثلما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية فان مشروع صفقة القرن سيموت قبل موت ترامب.

واكد انه ببركة الهام الثورة الاسلامية وبلورة جبهة المقاومة المقتدرة لن يفلح احد في فرض النسيان على القضية الفلسطينية التي ستبقى حية وسينال الخونة جزاءهم المحتوم.

انتهى ** 2342