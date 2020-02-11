١١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٤:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83671141
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العميد شكارجي: على أميركا مغادرة المنطقة وترك العالم الاسلامي لشعوبه

العميد شكارجي: على أميركا مغادرة المنطقة وترك العالم الاسلامي لشعوبه

طهران / 11 شباط / فبراير /ارنا- أكد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي انه على اميركا مغادرة المنطقة بعد تلقيها صفعة قوية من ايران.

وقال شكارجي، في كلمته خلال مراسم مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في مدينة ورامين /جنوب طهران/ اليوم الثلاثاء، انه على اميركا مغادرة المنطقة بعد ان تلقت صفعة قوية من ايران الاسلامية وترك العالم الاسلامي لشعوبه.

واضاف، لقد ادرك الاميركيون جيدا بانه لو ردوا على الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد لكانوا قد تلقوا صفعات اكبر وتكبدوا المزيد من الخسائر. ان كلام الشعوب الحرة مع الاستكبار العالمي هو انه على الاميركيين مغادرة المنطقة وترك العالم الاسلامي لشعوبه.

واكد العميد شكارحي ان الاعداء تصوروا انه باغتيال الشهيد سليماني في منتهى الدناءة والغدر سيقضون على فكر المقاومة غافلين عن مسالة انه بعد استشهاد سليماني سيعبئ الملايين انفسهم لسد ثغرات التفرقة وتوجيه صفعات اقوى لاميركا.

انتهى ** 2342

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