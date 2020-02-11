العميد رمضان شريف: اميركا ارتكبت خطأ فادحا باغتيالها سليماني سيؤدي الى رحيلها عن المنطقة

وقال العميد شريف في كلمته اليوم الثلاثاء امام الحشود الغفيرة من ابناء مدينة بيرجند (شرق ايران) خلال مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية إن الأمريكيين والصهاينة اليوم يتآمرون بكل ما اوتوا من قوة ضد الشعب الايراني.

واكد ان الجمهورية الإسلامية الايرانية هزمت اميركا برغم ما اوتيت من قوة وحشرت المغتصبين الصهاينة في الزاوية واضاف، ان اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني كان مقامرة كبرى وخطأ فادحا من قبل اميركا ولكن عليهم ان يكونوا على ثقة بان هذا الامر سيؤدي الى طي صفحة العدو ورحيله عن منطقة غرب اسيا والدول الاسلامية.

واكد أن أبناء المقاومة سينتقمون للقائد سليماني، مضيفًا أن مصير قتلة سليماني سوف يكون على غرار مصير صدام ونظام البعث العراقي بل واسوأ منه.

وقال، إن القائد سليماني درب جيشا من المؤمنين من ابناء العراق ولبنان وسوريا واليمن وأفغانستان الذي وجهوا الضربات للاعداء الذين يخشون القادة الذين دربهم واعدهم سليماني في جبهة المقاومة.

وأكد العميد شريف أن ابتهاج العدو باغتيال سليماني لم يدم طويلاً وتلقى بعد ذلك في اقل من اسبوع ضربة قاسية من حرس الثورة الاسلامية، ضربة لا يجراون على الحديث عن ابعادها وخسائرها.

واضاف، لقد اعلنوا الليلة الماضية بان عدد المصابين جراء الضربة الصاروخية لقاعدة عين الاسد في العراق بلغ اكثر من 100 جندي بارتجاج في الدماغ. لقد عرفنا معنى الارتجاج في الدماغ ولكن على اميركا ان تعلم انه سوف لن يتغير شيء باخفاء الخسائر وسمعتها المهدورة.

واعتبر المشاركة الواسعة اليوم في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بانها تشكل الضربة الثانية الموجهة لاميركا فيما الضربة الثالثة اللاحقة ستكون عند صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة (21 شباط /فبراير).

واشار الى صفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وقال، ان الامة الاسلامية وببركة دماء شهداء فلسطين وببركة جهاد جبهة المقاومة ستحرر قبلة المسلمين الاولى وسنشهد قريبا اقامة الصلاة في القدس الشريف.

انتهى ** 2342