طهران ترفض البيان الفرنسي حول برنامج الفضاء الإيراني

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي البيان التدخلي الصادر عن فرنسا حول برنامج الفضاء الايراني، معتبرا هذا البرنامج من الحقوق المشروعة للبلاد في التطور العلمي والتقني.

واكد موسوي كذلك بان البرنامج الدفاعي الصاروخي الإيراني لا علاقة له ايضا بالقرار الصادر عن مجلس الامن الدولي رقم 2231 باعتبار ان الصواريخ الإيرانية ليست مصممة لحمل رؤوس نووية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد اصدرت امس الاثنين بيانًا أدانت فيه إطلاق إيران للقمر الصناعي بزعم أن هذه الخطوة تتعارض مع تعهدات ايران الدولية.

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