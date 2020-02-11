١١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٦:٤٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83671256
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وزيرالدفاع: ايران قادرة على انتاج الاسلحة الدفاعية الاستراتيجية

وزيرالدفاع: ايران قادرة على انتاج الاسلحة الدفاعية الاستراتيجية

طهران / 11 شباط / فبراير /ارنا- اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على انتاج الاسلحة الدفاعية الاستراتيجية.

وفي تصريح ادلى للتلفزيون المحلي في محافظة كيلان شمال ايران اليوم الثلاثاء قال العميد حاتمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم وببركة الثورة الاسلامية تحظى بالقدرات الدفاعية والرادعة وهي قادرة تماما على انتاج الاسلحة الدفاعية الاستراتيجية المبنية على الطاقات والمعرفة الداخلية وبامكانها توفير جميع حاجات القوات المسلحة في اي مستوى كان ووضعها تحت تصرفها.

واضاف، ان القوات المسلحة تحت قيادة القائد العام قد بلغت مستوى من الاقتدار بحيث ابعدت عن الشعب والبلاد شبح التهديدات وتمكنت في اخر خطوة دفاعية لها من استهداف قاعدة عين الاسد ردا  على العمل الاجرامي الاميركي (المتمثل باغتيال الشهيد سليماني) كصفعة قوية موجهة للشيطان الاكبر.

انتهى ** 2342

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