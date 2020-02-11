الرئيس روحاني يشيد بالمشاركة الحماسية للشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة

وفي بيان اصدره بالمناسبة اليوم الثلاثاء لفت الرئيس روحاني الى ان المشاركة الحماسية والواعية للشعب الايراني الابي والثوري في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية قد عرض مرة اخرى بالق متميز وباهر اكثر مشاهد الوحدة والتلاحم والميثاق الوطني خلودا امام انظار العالم.

واضاف، ان المشاركة الخالصة والوحدوية والواعية للشعب الايراني في مختلف انحاء البلاد في مراسم احياء هذا اليوم الميمون الذي تزامن هذا العام مع اربعينية استشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني قد اضفت بركة وهيبة مضاعفة وابرزت خاصة في ظروف البلاد اليوم الاصرار والالتزام باهداف الجمهورية الاسلامية والوفاء لقيمها السامية اكثر مما مضى.

وتابع الرئيس روحاني، انه من جانب اخر فان استعراض الوحدة والتلاحم على اعتاب انتخابات مجلس الشورى الاسلامي مؤشر الى التدبير والفطنة لشعب واع يريد مرة اخرى من خلال مشاركته الحماسية والواعية العمل بمسؤولياته الدينية والثورية وبلورة فصل جديد من الحياة السياسية والثقافية في ايران الاسلامية.

ووجه الرئيس روحاني الشكر والتقدير لكل شرائح الشعب والاحزاب والفئات السياسية التي جعلت من خلال مشاركتها في هذا الاحتفال الوطني بوحدتها وتضامنها الراسخ على ان تشعر الدولة بالفخر والاعداء بالياس والاحباط.

انتهى ** 2342