سباهان يسحق العين وبرسبوليس يخسر امام الدحيل بدوري أبطال اسيا

ففي الجولة الاولى من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا حقق فريق سباهان فوزا عريضا على مضيفه العين الاماراتي 0-4، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد".

قدم سباهان عرضا جيدا ترجمه باربعة اهداف تناوب على تسجيلها كل من محمد محبي (38)، وكيروش سواريس فيراز (46) وسروش رفیعي (52) ومحمد طيبي (78) .

وفي المباراة الاخرى ضمن المجموعة تعادل النصر السعودي على ارضه مع السد القطري 2-2 .

وفي اطار الجولة الاولى لمباريات المجموعة الثالثة خسر برسبوليس امام مضيفه الدحيل القطري 2-0 في الدوحة.

سجل للدحيل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (5) والبرازيلي إدميلسون (13).

وضمن هذه المجموعة خسر الشارقة الاماراتي على ارضه امام التعاون السعودي 1-0 .

ويوم الاثنين جرت 4 مباريات ايضا ضمن دوري ابطال اسیا اذ تعادل استقلال طهران مع الشرطة العراقي 1-1 في اربيل والوحدة الاماراتي مع الاهلي السعودي 1-1 ايضا ضمن المجموعة الاولى فيما خسر شهر خودرو الايراني امام الهلال السعودي 2-0 في دبي وفاز باختاكور الاوزبكي على شباب الاهلي دبي 2-1 ضمن المجموعة الثانية.

انتهى ** 2342