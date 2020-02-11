توزیع جوائز مهرجان 'فجر' السینمائي الـ 38

وحضر المراسم وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي ومسؤول المنظمة السینمائیة حسین انتظامي وامين العاصمة طهران بيروز حناجي وحشد من السینمائیین والمعنيین بهذا القطاع.

وتم توزیع جوائز المهرجان التي يطلق عليها اسم "العنقاء البلورية" كالتالي:

*أفضل ممثل دور رئیسي: بيمان معادي لفيلم "شجرة الجوز".

*أفضل ممثلة دور رئیسي: نازنين احمدي لفيلم "غائم ممطر".

*افضل ممثل دور ثاني: امير آقائي لفيلم "سباحة الفراشة".

*افضل ممثلة دور ثاني: طناز طباطبائي لفيلم "سباحة الفراشة".

*أفضل كاتب سیناریو: نيما جاويدي ومجيد مجيدي لفيلم "الشمس".

*الجائزة الخاصة بلجنة التحكیم: سعيد ملكان لفيلم "يوم الصفر".

*افضل اخراج: محمد حسين مهدويان لفيلم "شجرة الجوز".

*أفضل فیلم: الشمس (خورشيد)

*أفضل فیلم في الرؤیة الوطنیة: سعيد ملكان لفيلم "يوم الصفر".

*أفضل فیلم من وجهة نظر الجمهور: سباحة الفراشة.

*أفضل فیلم في قسم الفن والتجربة: فيلم "الجلد"

*شهادة تقدير خاصة بلجنة التحكيم: شميلا شيرزاد، ابوالفضل شيرزاد، روح الله زماني، سيد مهدي موسوي، (الممثلون الاطفال في فيلم "الشمس").

*افضل موسیقى: بامداد افشار لفيلم "الجلد".

*افضل تصویر: مرتضى نجفي لفيلم "تومان".

*افضل مصمم ازیاء: امير ملك بور لفيلم "يوم الصفر".

*افضل مصمم فني: كيوان مقدم لفيلم "الشمس".

*افضل مهندس صوت: مهدي صالح كرماني وآرش قاسمي لفيلم "سباحة الفراشة".

*افضل المؤثرات الخاصة البصریة: محمد برادران لفيلم "خروج".

*افضل المؤثرات الخاصة المیدانیة: محسن روزبهاني لفيلم "يوم الصفر".

*افضل ماكییر: مهرداد ميركياني لفيلم "خروج".

*افضل فیلم قصیر: دابُر للمخرج سعي نجاتي.

*افضل فیلم وثائقي: "لا مكان للملائكة" من اعداد محمد شكيبانيا ومحسن شاه محمد ميراب.

*أفضل فیلم في قسم النظرة الجدیدة: فيلم "يوم الصفر" من اخراج واعداد سعيد ملكان.

*الجائزة الخاصة بالقائد قاسم سليماني: حسن كلامي لاعداد فيلم "آبادان احد عشر 60".

انتهى ** 2342