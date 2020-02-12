انخفاض شديد في درجات الحرارة في معظم انحاء ايران

وانخفضت درجات الحرارة في بعض المناطق في غرب او شمال غرب البلاد الى ما دون الصفر وبلغت احيانا اكثر من 20 درجة تحت الصفر في عدد من المناطق منها تكاب وجالدران في محافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب البلاد.

وصاحب انخفاض درجات الحرارة هطول الثلوج في العديد من محافظات البلاد خاصة الجبلية والمرتفعة في شمال غرب وغرب وجنوب غرب ووسط البلاد.

وبسبب الثلوج الهاطلة بكثافة في العديد من المناطق والتي بلغ ارتفاعها ما يقارب المتر او اكثر في بعض منها فقد تعطلت حركة السير او جرت بصعوبة بالغة، كما علق الكثير من السيارات في مثل هذه المناطق مما استدعى العمل على اغاثتها من قبل فرق الطوارئ.

وبسبب البرد القارس والثلوج الهاطلة بكثافة فقد قررت دوائر بعض المحافظات تعليق الدراسة في المدارس او حتى الدوام الرسمي في قسم منها.

انتهى ** 2342