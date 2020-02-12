الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية تعد موضوعا غير دفاعي تماما

وقال امير حاتمي، في تصريح أدلى به للصحفيين صباح اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء ردا على ستراتیجة ترامب لانهاء البرنامج الصاروخي الايراني: ان موضوع اطلاق الاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها واضح تماما على الصعيد العالمي ولايرتبط بموضوع الصواريخ. ان مامنع في موضوع الصواريخ يتمثل بتصنيع الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية حيث لاتمتلك الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا النوع ولكن ربما تستخدم ايران اقمارا صناعية باهداف دفاعية الا ان الصواريخ الحاملة يعد موضوعا غير دفاعي تماما.

وتابع: ان جميع الصواريخ الايرانية التي نفخر بتصنيعها محليا وتشكل عنصرا مهما في القوة الدفاعية للبلاد تضم رؤوسا تقليدية فقط منوها الى ان دقة الصواريخ الايرانية عالية للغاية وقد لمس الاميركيون انفسهم دقة اصابتها في عملية استهداف قاعدة عين الاسد وايران ليست بحاجة الى امور اخرى.

وأكد العميد امير حاتمي ان قطاع الصناعات الصاروخية يواصل تطوير الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية بقوة وربما نستخدم اقمارا ذات طبيعة دفاعية.

وشدد ان هذا البرنامج سيدفع بقوة الى الامام لانه لامانع له على الصعيد العالمي ويعد من بين الحقوق المؤكدة للشعب الايراني.

واشار امير حاتمي الى مشروع اطلاق قمر صناعي ايراني جديد، موضحا: ان قمر ظفر - 2 سيتم اطلاقه على صاروخ حامل من طراز "سيمرغ"منوها ان موضوع الاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها مايزال قيد البحث وبالتأكيد ان هذه البحوث ستستمر لغاية بلوغ الاهداف المرسومة لها.

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