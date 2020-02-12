ايران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج المواد الاولية للادوية الحيوية

واشار قانعي الى ان انتاج المواد الاولية للادوية البيولوجية يتم بواسطة الشركات المبنية على المعرفة وقال : بجهد ومثابرة الاخصائيين في مجال الادوية الحيوية فان ايران باتت مكتفية ذاتيا في انتاج موادها الاولية.

وقال أمين لجنة تطوير التكنولوجيا البيولوجية التابعة لدائرة رئاسة الجمهورية في شؤون العلوم والتكنولوجيا ان ايران ستقوم ولفترة اقصاها عامين بانتاج 99 بالمائة من احتياجاتها من الادوية الحیویة محليا، مبينا انه يتم حاليا انتاج 97 بالمائة منها في الداخل.

واوضح ان ايران ومنذ عامين حتى الان تقوم حاليا بانتاج 22 صنفا من الادوية البيولوجية، مبينا ان مجموع الادوية الحيوية عالميا يبلغ 140 نوع.

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