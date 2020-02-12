هزة ارضية بقوة 4,5 ريختر تضرب ضواحي جيلان شمالي البلاد

وبحسب مركز رصد الزلازل في ايران، فقد وقع هذا الحادث عند الساعة الثانية و23 دقيقة و14 ثانية من عصر اليوم، وفي عمق 18,3 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي الطول الشمالي 49:4 والعرض الشرقي 37:07.

ولم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الاضرار المحتملة الناجمة عن الهزة الارضية في جيلان اليوم.

انتهى ** ح ع