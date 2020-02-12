ایران ضمن افضل سبع دول عالميا في انتاج الذهب والمجوهرات

واشار " بهمن حسين زاده" اليوم الاربعاء الى افتتاح المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات والصناعات المرتبطة بها بدورته الثانية عشر بطهران وقال ان ايران تمتاز بمكانة جيدة عالميا في مجال المصوغات الذهبية والمجوهرات وان اقامة المعرض سيكون له اثر كبير في نمو الصادرات بهذا الشأن .

من جانبه اعلن نائب رئيس اتحاد منتجي و مصدري الذهب والمجوهرات الايراني " اسفنديار سيفي" عن زيادة في عدد الشركات المشاركة في معرض هذا العام بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي وقال : تشارك 125 شركة ايرانية و 5 شركات من تركيا وايطاليا والمانيا وبريطانيا واليابان في معرض هذا العام .

وقال ايضا : عالميا هناك سبع دول رائدة عالميا في مجال انتاج الذهب والمجوهرات وهي ايطاليا و تركيا والهند وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وايران مبينا أن المنتجين الإيرانيين يسعون إلى ارتقاء مكانة ايران ضمن هذا التصنيف .

يذكر ان المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات والصناعات المرتبطة بدورته الثانية عشر افتتح اليوم الاربعاء في طهران ويستمر الى الجمعة 14 شباط الحالي .

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