الهلال الاحمر : ارسال 3 فرق تقييم الى منطقة الزلزال شمالي البلاد

واضاف سجادي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، انه فور تبلغ نبأ وقوع حادث الزلزال في ضواحي مدينة شفت، تشكلت لجنة الطوارئ بمركز المراقبة والعمليالت التابع لمنظمة الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر، وصدرت على اثره التعليمات الى مركز الهلال الاحمر بمحافظة جيلان لارسال فرق التقييم الى منطقة الحادث.

واكد هذا المسؤول ان عمليات التقييم الاولية جارية في المنطقة لتحديد الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال؛ مضيفا انه لم ترد لحد الان اي تقارير بهذا الشأن.

وتعرضت منطقة "شفت" في ضواحي محافظة جيلان (شمال) عصر اليوم الاربعاء الى زلزال بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب مركز رصد الزلازل في ايران، فقد وقع هذا الحادث عند الساعة الثانية و23 دقيقة و14 ثانية من عصر اليوم، وفي عمق 18,3 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي الطول الشمالي 49:4 والعرض الشرقي 37:07.

انتهى ** ح ع