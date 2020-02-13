مسؤول : لا خسائر في زلزال ديهوك شرقي البلاد

واوضح "سيد ابوالحسن ميرجليلي" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس : ان مركز هذا الزلزال كان على بعد 19 كم من ديهوك و 36 كم من ارسك، بين مدينتي بشروية وطبس، وحدث عند الساعة 3 و16 دقيقة و20 ثانية من فجر اليوم (حسب التوقيت المحلي)، وفي عمق 6 من سطح الارض.

واضاف : ان اهالي القرى المجاورة لمنطقة طبس ولاسيما قرى "دشتوك" و"ماودر" و"سرند" و"اصفهك" شعروا بقوة هذا الحادث الذي صاحبه صوت مدوّ لكونه حدث في منطقة جبلية.

واكد رئيس منظمة الطوارئ بمحافظة خراسان الجنوبية، ان 3 فرق تقييم توجهت الى منطقة الزلزال؛ مردفا انه لم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الاضرار المحتملة الناجمة عنه.

انتهى ** ح ع