رئيس مجلس الشيوخ الايرلندي يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع ايران

وخلال مشاركته الثلاثاء في مراسم الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران والتي اقيمت في السفارة الايرانية في دبلن صرح اودونوفان بان ايران تمتلك تراثا ثقافيا وحضاريا عريقا، وقد تم تسجيل الكثير من معالمها الاثرية ضمن التراث العالمي لليونسكو.

واعتبر السياسة الخارجية لبلاده بانها تعتمد منهج التعددية وقال، نحن بلد صديق لايران وان علاقات عريقة وجيدة جدا قائمة بين البلدين.

ووجه الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها لعضوية بلاده غير الدائمة في مجلس الامن الدولي، معربا عن امله بتطوير التعاون الثنائي مع الزيارة التي سيقوم بها وفد الصداقة البرلمانية الايرلندية الى طهران خلال العام الجاري.

انتهى ** 2342