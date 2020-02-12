السفير الايراني في دبلن: على المجتمع العالمي التصدي لنهج التفرد الاميركي

وفي كلمته خلال مراسم اقيمت في السفارة الايرانية في ايرلندا الثلاثاء لمناسبة الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، تحدث السفير اسلامي عن منجزات الثورة الاسلامية ومكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية المقتدرة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وانتقد اسلامي اعمال الحظر الاميركية اللامشروعة المفروضة على ايران وقال، ان التحدي المتمثل بنهج التفرد الاميركي الاستكباري قد تحول الى ظاهرة عالمية لذا يتوجب على المجتمع العالمي التعامل معه كتحديات الارهاب وتغييرات المناخ والفيروسات المعدية مثل كورونا.

واكد السفير الايراني بان سلوكيات اميركا غير السوية قد عرّضت للخطر الكثير من الاعراف الدولية واضاف، ان لم يتعاون ويقف جميع اعضاء الاسرة الدولية امام نهج التفرد الاميركي فانهم سيضطرون لدفع نفقات باهظة تجاه ذلك في المستقبل.

وقال اسلامي، ان الضغوط الاميركية القصوى والتي تتضمن اعمال الحظر التجارية والبنكية المترافقة مع الاعمال الدعائية السلبية وتشويه سمعة ايران والايرانيين ، ليس لها اي مبرر قانوني ومبدئي وهي تؤثر بصورة شاملة على الشعب الايراني بملايينه الـ 82 .

واشار الى الماضي اللامع للشهيد القائد قاسم سليماني والمجاهد الشهيد ابومهدي المهندس ، واعتبر عملية الاغتيال الارهابية التي اقدمت عليها الحكومة الاميركية مثالا خطيرا لنهج التفرد والتي انتهكت القوانين والاعراف الدولية وعرّضت الامن والسلام الدوليين للخطر وجرحت قلوب ملايين الاحرار.

يذكر ان مراسم احياء الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران والتي اقيمت في السفارة الايرانية في دبلن، حضرها رئيسا البرلمان والشيوخ وعدد من النواب والمسؤولين الايرلنديين وسفراء ودبلوماسيون اجانب معتمدون في دبلن اضافة الى عدد من المواطنين الايرلنديين والمحبين للثقافة والحضارة الايرانية وجمع من المسلمين والرعايا الايرانيين.

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