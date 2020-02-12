برلماني عراقي: التصويت على برنامج علاوي مرهون بتنفيذ خروج القوات الأجنبية

وذكر عليوي في تصريح صحفي، ان "اغلب الكتل السياسية الشيعية أعلنت سرا وعلنا لعلاوي ترك الحرية الكاملة له الا شرط واحد هو التزامه بتنفيذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من البلاد".

وأضاف، ان "تلك القوى أبلغت رئيس الوزراء المكلف بأن لاتصويت للبرنامج وللوزراء مالم يتم تضمين قرار الانسحاب في البرنامج الحكومي".

وأشار "اننا في تحالف الفتح نشعر بالضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من مختلف الكتل والقوى السياسية بشان مرحلة تشكيل الحكومة". لافتا الى ان "تحالف الفتح ترك لعلاوي حرية الاختيار للتخفيف عنه".

وكان البرلمان العراقي قد صوت وبالاغلبية في 5 كانون الثاني/يناير في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

وجاء ذلك على خلفية قيام امريكا باختراق السيادة العراقية واغتيال القائدين الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما، بضربة جوية في محيط مطار بغداد الدولي فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

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