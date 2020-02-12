السفير الايراني لدى باكستان: لا ينبغي السماح لقوة اجنبية للمساس بالتعاون بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى الاربعاء بين السفير الايراني لدى اسلام آباد محمد علي حسيني، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الايرانية نويد قمر وعدد من اعضاء هذه المجموعة.

وخلال اللقاء، أشار السفير الايراني الى دور البرلمانات في رفع العقبات والمشكلات المعيقة للتعاون الثنائي.

وقال، ان ايران وباكستان باعتبارهما بلدين جارين وشقيقين، لا ينبغي ان يسمحا لقوة اجنبية آتية من بعد آلاف الاميال المساس بوتيرة التعاون الثنائي والاقليمي بينهما.

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الايرانية، نويد قمر عن تقديره لمواقف مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية وخاصة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي ونواب مجلس الشورى الاسلامي في قضية كشمير.

وعبّر عن شكره للتسهيلات التي توفرها ايران للزوار الباكستانيين وخاصة في ايام زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام.

كما أشاد نويد قمر بدور رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف في الشؤون البرلمانية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان.

ومن اهم محاور المحادثات بين سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اسلام آباد ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الايرانية؛ بذل الجهود لمعالجة المشكلات والعقبات الموجودة امام مسار تنمية التعاون، وتعزيز قطاع السياحة وخاصة السياحة الصحية والدينية.

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