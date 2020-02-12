وزير الصناعة الايراني: نمو انتاج وصادرات البلاد رغم الحظر

وخلال مراسم اقيمت مساء الاربعاء لتكريم المصدرين النموذجيين بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران)، قال رحماني، ان انتاج وصادرات البلاد شهدا زيادة خلال الاشهر العشرة الاخيرة (منذ بداية العام الايراني الجاري في 21 اذار/مارس لغاية الان) في غالبية المجالات رغم الحظر المفروض على البلاد.

واضاف، انه وفقا لتقرير البنك المركزي فقد كان الانتاج في البلاد سلبيا بنسبة 12 بالمائة خلال العام الماضي الا انه شهد نموا بنسبة 2.3 بالمائة في العام الجاري لغاية الان.

*الاكتفاء الذاتي في انتاج الالكترود، خطوة اولى لكسر الحظر

واشار وزير الصناعة الى منهج الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج وقال، كان هنالك ومازال بعض التبعية للخارج في القطاع الصناعي، قسم منه خطير، وقد تحول الى عقبة، ومن ضمن هذه الحالات هو الالكترود الغرافيتي الذي فرض الاعداء الحظر على تصديره الى ايران.

واضاف، رغم اننا نمتلك ما يكفي لحاجة البلاد من الالكترود للعامين القادمين الا اننا وبعد 20 عاما تمكنا من انشاء وحدة مونتاج سيتم تدشينه لغاية نهاية العام (الايراني) الجاري.

واشار وزير الصناعة الى زيادة انتاج البلاد من الصلب بنسبة 6.5 بالمائة العام الجاري كما ارتفعت طاقة البلاد من انتاج الاطارات والتي كانت تغطي 30 بالمائة من الحاجة المحلية الى 55 بالمائة بعد افتتاح عدد من المشاريع في هذا المجال.

ونوه رحماني الى زيادة انتاج الالمنيوم في البلاد بنسبة الضعف بعد توظيف استثمارات بقيمة مليار دولار في هذا المجال.

*زيادة صادرات ايران للاتحاد الاوراسي

واعتبر وزير الصناعة انضمام ايران الى الاتحاد الاقتصادي الاوراسي فرصة منقطعة النظير وقال، ان ايران انضمت الى الاتحاد بصورة موقتة لفترة 3 اعوام بدات قبل عدة اشهر.

واضاف، ان الاتحاد الاوراسي خفض الرسوم لواردات 103 سلع من ايران اي بمعدل خفض نسبته 56 بالمائة وبالمقابل خفضت ايران الرسوم على واردات 380 سلعة بمعدل 32 بالمائة.

واوضح بانه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من انضمام ايران للاتحاد الاوراسي ارتفعت صادراتها للدول الاعضاء فيه بنسبة 50 بالمائة.

*الصين فرصة جديدة للصادرات

واعتبر رحماني الصين فرصة للمصدرين الايرانيين حيث تستورد ما قيمته 2 تريليون دولار من السلع سنويا وقال، ان 700 مليار دولار من هذه الواردات متعلقة بسلع يتم انتاج مثيلها في ايران.

انتهى ** 2342