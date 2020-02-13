بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية الايرانية

وكان مجلس صيانة الدستور قد تدارس اهلية المترشحين للانتخابات البرلمانية في اطار مرحلتين حيث اكد بالتالي اهلية 7148 مترشحا فيما لم يؤكد اهلية البقية منهم وعددهم 7296 مترشحا.

ويحق للمرشحين مزاولة الدعاية الانتخابية بداية من فجر اليوم اي بعد منتصف ليلة الاربعاء -الخميس لغاية ما قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.

ويخوض المرشحون المنافسة الانتخابية لشغل 290 مقعدا من ضمنها 5 للاقليات الدينية (المسيحيون الارمن في الشمال، المسيحيون الارمن في الجنوب، المسيحيون الآشوريون والكلدانيون، الزرادشتيون، اليهود).

وتعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الاكبر ويمثلها 30 نائبا.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الـ 11 ستجري يوم الجمعة 21 شباط /فبراير وبالتزامن معها ستجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.

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