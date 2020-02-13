ايران تهدف لخفض وارداتها من السلع بمقدار 10 مليارات دولار خلال 3 اعوام

وقال رحماني في تصريح له مساء الاربعاء خلال اجتماع "لجنة تسهيل الانتاج وازالة عقباته" المنعقد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، ان الانتاج الداخلي بدا بالازدهار وان جميع المنتجين اخذوا الامر بجدية لان الطريق الوحيد للتخلص من الحظر الاميركي الظالم هو الاعتماد على الانتاج الداخلي.

واضاف، لقد ابرمنا خلال الايام الماضية عقدا بقيمة مليار دولار مع شركة النفط الوطنية في مجال انتاج فحم الكوك الاسفنجي الذي يلعب دورا اساسيا في انتاج الصلب والالمنيوم في حين ان هذه المادة المهمة كانت تستورد من الخارج لغاية الان.

واشار الى انه تم خلال العام الجاري تنظيم معرض حول محور الانتاج الداخلي وتغطية الحاجات الداخلية واضاف، انه وبغية تحقيق اهداف المعرض هنالك فرصة 3 اعوام لخفض واردات البلاد بمقدار 10 مليارات دولار وتوفير مليون فرصة عمل جديدة وتثبيت الكثير من الفرص القائمة.

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