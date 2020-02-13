سفراء مختلف الدول في الامم المتحدة اكدوا على ترسيخ العلاقات مع ايران

واجرى مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" حوارات مقتضبة مع عدد السفراء المعتمدين في منظمة الامم المتحدة لمناسبة الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

*الصين

اذ قال مندوب الصين الدائم في منظمة الامم المتحدة "جانغ جون"، ان الصين بلد صديق لايران ولنا علاقات ثنائية قوية جدا معها واضاف، اننا نامل بان تواصل ايران طريق التنمية ونعلم بانكم تواجهون مصاعب لكننا على ثقة بان الشعب الايراني قادر على التغلب على جميع المشاكل وان يصبح اقوى من ذي قبل.

*العراق

بدوره هنأ مندوب العراق الدائم محمد حسين بحر العلوم بانتصار الثورة الاسلامية في ايران، داعيا الباري تعالى بالخير والنجاح والتقدم للجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها.

*فنزويلا

كما هنأ السفير الفنزويلي ساموئيل مونكادا بانتصار الثورة الاسلامية، واكد تضامن بلاده الكامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة "القوة الكبرى الخارجة عن السيطرة" (اميركا).

ودعا للمزيد من التضامن بين البلدين الصديقين ومع شعوب العالم الاخرى للتصدي لنهج قوة كبرى في التفرد واستغلالها ايديولوجية التفوق للهيمنة على الاخرين.

*كوريا الشمالية

من جانبه قال السفير الكوري الشمالي "كيم سونغ"، اننا ندعم تماما مساعي الشعب الايراني للدفاع عن سيادته.

واضاف، نحن على استعداد للتعاون مع ايران وفي اطار منظمة الامم المتحدة ايضا وندعم كل مشروع وصوت للشعب الايراني.

*افغانستان

بدورها قالت سفيرة افغانستان في الامم المتحدة عادلة راز بان بلادها كانت وستبقى جارة وصديقة طيبة للشعب الايراني، موجهة الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافتها للمهاجرين الافغان.

واشارت الى المشتركات الكثيرة بين البلدين الثقافية واللغوية والتي من شانها التقريب بينهما كثيرا واضافت، ان الايام الصعبة تاتي وتذهب الا ان الصداقة والاخوة بيننا تترسخ على الدوام.

انتهى ** 2342