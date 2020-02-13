واعظي : الحظر والضغوط تزيد شعبنا عزيمة في هزيمة العدو

وفي تصريح اليوم الخميس خلال مراسم تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الطريق السككي داخل مدينة تبريز (في محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب)، وجّه واعظي خطابه الى الاعداء قائلا : يجب ان تعلموا بان الشعب الايراني، هو شعب صامد وانتم تعجزون عن تحقيق مآربكم بواسطة تشديد الضغوط عليه.

وفيما اشار الى محاولات المسؤولين الامريكيين الذين زعموا "انهم قادرون عبر سياسة الضغوط القصوى استبدال النظام (الاسلامي) بنظام اخر في غضون 3 اشهر"، قال رئيس مكتب الرئاسة : نحن تجاوزنا كافة الضغوط، واثبتت الحكومة والشعب بانهما قادران من خلال التواجد في الساحات ان يفشلا مخططات الاعداء.

كما نوّه بعزيمة المواطنين من اهالي اذربايجان (الشرقية والغربية) في الدفاع عن امن البلاد؛ مؤكدا ان هؤلاء المواطنين قدموا انموذجا يحتذى به الى باقي المحافظات عبر حضورهم الواسع والحماسي في مسيرات 22 بهمن (11 شباط) لاحياء الذكرى الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية وذلك رغم سوء الاحوال الجوية وتساقط الثلوج الغزيزة وبرودة الجو الشديدة التي تمرها بها المحافظة.

انتهى ** ح ع