السفير الايراني في زغرب يسلّم نسخة من اوراق اعتماده الى الخارجية الكرواتية

واستعرض الجانبان الايراني والكرواتي في لقائهما اليوم، شتى مجالات التعاون بين طهران وزغرب وبما يشمل العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

من جانبه، اعرب السفير اسماعيلي عن تقديره لتعاون الخارجية الكرواتية مع سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في زغرب وبما يسهم في تعزيز وتنمية الاواصر بين البلدين.

كما هنأ رئيس البعثة الدبلوماسية الايرانية في زغرب، بمناسبة اجراء الانتخابات الرئاسية وايضا تسلم كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي؛ متطلعا في ضوء ارادة البلدين القائمة على حماية التعاون المشترك وايضا المصالح الايرانية - الكرواتية المشتركة، الى توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية وفقا للاتفاقات الثنائية الموقعة خلال العام 2016 بين ايران وكرواتيا.

الى ذلك، اكدت السيدة فوجينيتش مارغتا على رغبة كرواتيا في تعزيز وتعميق العلاقات القائمة على الصداقة بين طهران وزغرب؛ معربة عن املها للسفير اسماعيلي بالنجاح في متابعة مهامه الدبلوماسبة الجديدة لدى هذا البلد.

انتهى ** ح ع