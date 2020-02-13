البنك المركزي الايراني : الديون الايرانية الخارجية للعام الحالي تراجعت لنحو 9 مليارات دولار

وبحسب احدث التقارير الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الايراني، فقد بلغ اجمالي حجم الديون الايرانية الخارجية خلال العام الحالي 9 مليارات و53 مليون دولار.

ويضيف هذا التقرير، ان اجمالي الديون الايرانية الخارجية قصيرة الاجل بلغ خلال العشرة الاولى من العام الحالي ملياراً و505 ملايين دولار، ومجموع الديون المتوسطة وطويلة الاجل 7 مليارات و548 مليون دولار.

وبمقارنة حجم الديون الايرانية الخارجية مع اجمالي الناتج المحلي الايراني لهذا العام، يتضح بان ايران تقف الى جانب الدول التي سجّلت اقل نسبة من الديون الخارجية عالميا.

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