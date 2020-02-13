تاكيد ايراني - روسي على توسيع التعاون السياحي بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بين السفير الايراني في موسكو مع رئيسة رابطة مسؤولي الشؤون السياحية الروسية "فالنتينا لاميدزة".

ونوّه جلالي خلال هذا اللقاء، بالطاقات الهائلة لدى كل من البلدين الجارين روسيا وايران، لتنمية العلاقات السياحية الثنائية.

كما اكد الجانبان في هذا اللقاء على ضرورة عقد ملتقيات سياحية مشتركة، وتوظيف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا السياق.

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