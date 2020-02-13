قوى الامن الداخلي في خراسان الجنوبية : ضبط طن واحد و780 كغ من انواع المخدرات

وفي تصريح له اليوم الخميس، اوضح العميد شجاع : ان مهربي المخدرات في هذه المحافظة عمدوا الى استخدام اساليب خاصة في اطار نواياهم الشريرة لنقل المخدرات، وعليه فقد وضعت قيادة قوى الامن الداخلي في خراسان الجنوبية، خططا مناسبة لصد هؤلاء المهربين والتي دخلت مرحلة التنفيذ بالفعل.

واضاف هذا القائد الامني الايراني : لقد تم خلال العميات الاستخبارية الواسعة على مدار الساعة في خراسان الجنوبية الكشف عن نوايا المهربين الاشرار لنقل كمية ملحوظة من المخدرات الى المدن المركزية في البلاد، وعليه فرضت الشرطة مراقبة خاصة على تحركاتهم.

وتابع : لقد استطاعت القوات المنتسبة الى الشرطة في خراسان الجنوبية من خلال عملية مباغتة بالتعاون مع زملائهم في قم المقدسة وسمنان، رصد سيارة المهربين والقاء القبض عليهم ومصادرة المخدرات التي كانت في حوزتهم.

واوضح، ان العملية ادت الى ضبط طن واحد و780 كغ من انواع المخدرات، والقاء القبض على 4 من المهربين ومصادرة السيارة التي كانت محملة بشحنة المخدرات اضافة الى السيارة التي كانت ترافقهم.

انتهى ** ح ع