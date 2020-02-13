شمخاني: اميركا لم تتصور ان تحبط ايران ثنائية "الحرب او الاستسلام"

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب شمخاني مساء الخميس، ان خطة حكام اميركا قليلي الحكمة تمثلت انه باغتيال القائد قاسم سليماني، سيجعلون الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال "منهج الصدمة والذهول" في "وضع نفسي طارئ" وسيفرضون علينا "الخطا في حساب" الظروف واتخاذ القرار.

واضاف: انهم لم يتصوروا ان تحبط ايران ثنائية "الحرب او الاستسلام" المزيفة.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس و8 من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير.

وردا على عملية الاغتيال الجبانة هذه اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بـ 13 صاروخ (ارض -ارض) فجر الاربعاء 8 يناير.

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