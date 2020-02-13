قائد قوات القدس: الشهيد سليماني كان بطل جبهة المقاومة منقطع النظير

وفي كلمته مساء الخميس خلال مراسم احياء اربعينية استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاثه الشهداء، والتي اقيمت في مصلى "الامام الخميني (رض)" في طهران، قال العميد قاآني، ان الشهيد سليماني كان البطل والقائد منقطع النظير لجبهة المقاومة وكان في كل ساحة تقتضيه الثورة الاسلامية يحضر بشهامة ويعمل ببسالة ويخرج من الساحة ناجحا.

واضاف، ان ابعاد شخصية هذا الانسان القيم قلما عُرفت نظرا للاخلاص الذي كان يحظى به.

وقال، لقد من الصعوبة البالغة عليّ ان اقرا هذا المساء وصية الشهيد ولكن نظرا لرغبة اسرته الكريمة فقد رايت من باب الاحترام والادب القيام بهذا الامر وان اقرا امام الشعب الايراني البطل وعارف الجميل وصية هذا الشهيد الشامخ.

واكد بان الشهيد سليماني كان مخلصا وشجاعا حتى في كتابته.

يذكر ان قائد قوات "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني قرا وصية القائد السابق لقوات "القدس" الشهيد قاسم سليماني، خلال مراسم اربعينية الشهيد والتي جرت في مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران.

انتهى ** 2342