١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٧:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83673809
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السفير الصيني بطهران: شعرنا بعمق صداقة الايرانيين لنا في صراعنا مع كورونا

السفير الصيني بطهران: شعرنا بعمق صداقة الايرانيين لنا في صراعنا مع كورونا

طهران / 14 شباط / فبراير /ارنا- اكد السفير الصيني في طهران "تشانغ هوا" بان بلاده شعرت بعمق صداقة الايرانيين لها في صراعها مع فيروس "كورونا".

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس اشار السفير الصيني الى مثل باللغة الفارسية يقارب المثل الدارج في العربية "القلوب سواق" وكتب: اننا وفي صراعنا مع فيروس "كورونا" شعرنا بعمق صداقة الحكومة والشعب الايراني لنا.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اعرب عن مواساته مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" كما ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان اول وزير للخارجية يعرب عن دعمه للصين في مواجهة الفيروس.

وكتب ظريف تغريدة باللغة الصينية اعلن فيها دعمه لجهود الصين في مكافحة الفيروس.

انتهى ** 2342

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