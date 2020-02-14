السفير الصيني بطهران: شعرنا بعمق صداقة الايرانيين لنا في صراعنا مع كورونا

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس اشار السفير الصيني الى مثل باللغة الفارسية يقارب المثل الدارج في العربية "القلوب سواق" وكتب: اننا وفي صراعنا مع فيروس "كورونا" شعرنا بعمق صداقة الحكومة والشعب الايراني لنا.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اعرب عن مواساته مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" كما ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان اول وزير للخارجية يعرب عن دعمه للصين في مواجهة الفيروس.

وكتب ظريف تغريدة باللغة الصينية اعلن فيها دعمه لجهود الصين في مكافحة الفيروس.

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