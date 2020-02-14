ايران وباكستان تبحثان سبل تنمية العلاقات الشعبية والسياحية

وفي اللقاء استعرض المسؤول الباكستاني مختلف مزايا باكستان لاجتذاب السياح وتطوير العلاقات السياحية.

من جانبه اعلن السفير الايراني استعداد البلاد للتعاون المشترك للرقي بمستوى العلاقات السياحية مع باكستان في مختلف المجالات ومنها السياحة الدينية والسياحة الترفيهية.

واكد حسيني كذلك اهمية العلاقات الشعبية بين البلدين، لافتا الى ضرورة زيادة خطوط الطيران بين البلدين في ضوء رغبة الشعب الباكستاني بزيارة الاماكن الدينية في ايران وكذلك العراق.

كما اكد الجانبان ضرورة تقوية التعاون والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة صناعة السياحة.

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