١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٧:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83673811
٠ Persons

سمات

ايران وباكستان تبحثان سبل تنمية العلاقات الشعبية والسياحية

ايران وباكستان تبحثان سبل تنمية العلاقات الشعبية والسياحية

اسلام اباد / 14 شباط /فبراير /ارنا- التقى السفير الايراني في اسلام اباد محمد علي حسيني الخميس المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان ورئيس منظمة التنمية السياحية ذوالفقار عباس بخاري.

وفي اللقاء استعرض المسؤول الباكستاني مختلف مزايا باكستان لاجتذاب السياح وتطوير العلاقات السياحية.

من جانبه اعلن السفير الايراني استعداد البلاد للتعاون المشترك للرقي بمستوى العلاقات السياحية مع باكستان في مختلف المجالات ومنها السياحة الدينية والسياحة الترفيهية.

واكد حسيني كذلك اهمية العلاقات الشعبية بين البلدين، لافتا الى ضرورة زيادة خطوط الطيران بين البلدين في ضوء رغبة الشعب الباكستاني بزيارة الاماكن الدينية في ايران وكذلك العراق.

كما اكد الجانبان ضرورة تقوية التعاون والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة صناعة السياحة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =